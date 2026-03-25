Губерниев — о перспективах Валиевой: не сомневаюсь, что Камила вернётся

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российской фигуристки Камилы Валиевой после завершения дисквалификации и возвращения в фигурное катание.

«Не сомневаюсь, что Камила вернётся, но было бы куда возвращаться. Она способна стать сильнее после всей ситуации. Камила – хорошая спортсменка, если она претендует на то, чтобы быть выдающейся, то будет сильнее.

Я в неё верю, она хорошая и волевая девочка. Сейчас ей надо доказывать, что она не просто продукт системы Этери Тутберидзе, а уже повзрослевшая девушка, познавшая все тяготы и несправедливости», – приводит слова Губерниева Metaratings.