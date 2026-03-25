ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

«ЧМ ничего не потерял». Вайцеховская — о снятии олимпийских чемпионов с турнира

«ЧМ ничего не потерял». Вайцеховская — о снятии олимпийских чемпионов с турнира
Известный спортивный журналист и олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказала мнение о решении Алисы Лью и Михаила Шайдорова пропустить чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года в Праге.

«Чемпионат мира лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом. Решение спортсменов выглядит логичным: свежие чемпионы ценятся выше на спонсорском и шоу‑рынке, поэтому рисковать титулом в последующих соревнованиях не всегда оправдано.

Поставь того же Шайдорова против… Даже не Кагиямы и Сато, а Пети Гуменника в пяти подряд выступлениях, и я уверена, что он не будет лучшим. Да, выступил в Милане блестяще, вопросов нет, но это был тот самый случай, когда на свой пик человек вышел в единственно нужный момент сезона. А раз он единственно нужный, то ставить титул под сомнение точно не стоит.

Она [Алиса Лью] — фигуристка‑праздник, фигуристка‑вдохновение, в то время как Каори Сакамото — крепкий профессионал с очень высокой, в отличие от Лью, нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент — так себе стратегия. Так что решение абсолютно верное», — отметила Вайцеховская в своём телеграм-канале.

