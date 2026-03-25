ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Артемьева и Брюханов рассказали, как попали в команду Петербурга на Кубке Первого канала

Призёры этапов Гран-при России фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали, как попали в команду Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала – 2026.

– Две пары из Перми присоединяли к Москве и Петербургу, вы сами выбрали команду Питера или же так решили организаторы?

Юлия: Организаторы сами так решили.

Алексей: Может быть, они проассоциировали мою связь с этим городом и так распределили (улыбается).

Юлия: В прошлый раз мы выступали на Кубке Первого канала за команду Лизы Туктамышевой, как раз практически за Питер, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

