ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Артемьева и Брюханов оценили уровень парного катания на Олимпиаде в Милане

Призёры этапов Гран-при России в парном катании, фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов оценили уровень, который продемонстрировали парники на прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Смотрели ли вы Олимпийские игры в этом сезоне, следили ли за парным катанием на мировом уровне?

Юлия: Мы смотрели абсолютно всех от начала и до конца. Последняя разминка мне очень понравилась, уровень пар очень высокий. Японская пара [Рику Миура/Рюити Кихара] вдохновляет меня дальше кататься, они показывают великолепное катание на высокой скорости с красивыми элементами. Нравится также немецкая пара [Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин].

Алексей: Вся последняя разминка – все достойны медалей, могут конкурировать между собой, меняться местами старт от старта.

Юлия: От этого они не становятся хуже кого-то, наоборот, каждая из этих пар по-своему хороша, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Японская пара вдохновляет кататься дальше». Интервью с Артемьевой и Брюхановым
Эксклюзив
«Японская пара вдохновляет кататься дальше». Интервью с Артемьевой и Брюхановым
