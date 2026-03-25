Фигуристы Артемьева и Брюханов оценили уровень парного катания на Олимпиаде в Милане

Призёры этапов Гран-при России в парном катании, фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов оценили уровень, который продемонстрировали парники на прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Смотрели ли вы Олимпийские игры в этом сезоне, следили ли за парным катанием на мировом уровне?

Юлия: Мы смотрели абсолютно всех от начала и до конца. Последняя разминка мне очень понравилась, уровень пар очень высокий. Японская пара [Рику Миура/Рюити Кихара] вдохновляет меня дальше кататься, они показывают великолепное катание на высокой скорости с красивыми элементами. Нравится также немецкая пара [Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин].

Алексей: Вся последняя разминка – все достойны медалей, могут конкурировать между собой, меняться местами старт от старта.

Юлия: От этого они не становятся хуже кого-то, наоборот, каждая из этих пар по-своему хороша, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.