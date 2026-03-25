Российские фигуристы не исключают возвращения к исполнению четверной подкрутки на стартах

Бронзовый призёр Спартакиады и этапов Гран‑при России Юлия Артемьева, выступающая в паре с Алексеем Брюхановым, рассказала о перспективах включения в программу сложного элемента на стартах.

– До перерыва вы исполняли в произвольной программе четверную подкрутку. Задумывались ли вы о том, чтобы когда-то вернуться к этому элементу ультра-си?

Юлия: Мы не исключали этот момент. Просто у нас не было такой физической подготовки в этом сезоне, поэтому, наверное, не могли никак. А так мы посмотрим ещё, – сказала Артемьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Пара продолжает тренировки под руководством Павла Слюсаренко и работает над совершенствованием других компонентов программы.