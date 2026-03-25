Артемьева и Брюханов поделились эмоциями от участия в Кубке Первого канала

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов поделились впечатлениями от участия в Кубке Первого канала — для их пары это уже второй опыт выступления на турнире.

– Только что закончился Кубок Первого канала, второй для вашей пары. Какие эмоции у вас остались после этого турнира?

Юлия: Нам понравилось. Мы очень рады, что нам удалось поучаствовать в этом турнире с такой прекрасной командой, с таким капитаном.

Алексей: Мы довольны организацией, своим вкладом в командные очки. Всё вышло здорово, очень рады, что нас пригласили, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Юлия и Алексей тренируются в группе Павла Слюсаренко и продолжают подготовку к предстоящим стартам сезона.