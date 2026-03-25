«В юниорах всегда были такие пары»: Артемьева и Брюханов — о четверных в парном катании

Бронзовые призёры Спартакиады и этапов Гран‑при России Юлия Артемьева и Алексей Брюханов обсудили тенденцию к исполнению четверных элементов в парном катании.

– Сейчас сразу несколько юниорских пар показывают на соревнованиях подкрутку в четыре оборота, четверные выбросы есть и у взрослых. На ваш взгляд, парному катанию стоит двигаться в эту сторону или же стоит делать акцент на чём-то другом?

Юлия: Всё-таки, наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту. Если мы застолбим эту чистоту, её можно будет развивать и двигаться к четверным элементам.

Алексей: В целом в юниорах всегда были такие пары. Если заглянуть в историю, Сергей Шахрай и Марина Черкасова исполняли четверную подкрутку ещё в 70-е.

Юлия: Да, в парном четверные элементы появились даже раньше, чем четверные прыжки в одиночном катании.

Алексей: Главное – этот четверной подкрут дотянуть до мастерского катания, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.