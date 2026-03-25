Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова, Косторная, Валиева и Загитова выступят на турнире «Русский вызов — 2026»

Комментарии

Сегодня, 25 марта, определился состав участников турнира «Русский вызов – 2026», который пройдёт 4 апреля в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников турнира.

Фигурное катание. «Русский вызов – 2026». Список участников турнира:

Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой).

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Трусова/Макар Игнатов.

Танцевальные дуэты: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android