Трусова, Косторная, Валиева и Загитова выступят на турнире «Русский вызов — 2026»

Сегодня, 25 марта, определился состав участников турнира «Русский вызов – 2026», который пройдёт 4 апреля в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников турнира.

Фигурное катание. «Русский вызов – 2026». Список участников турнира:

Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой).

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Трусова/Макар Игнатов.

Танцевальные дуэты: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.