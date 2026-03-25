Фигурист Брюханов отреагировал на два четвёртых места на главных стартах сезона

Призёр этапов Гран-при России в парном катании, фигурист Алексей Брюханов рассказал о двух четвёртых местах на главных стартах олимпийского сезона.

– На двух главных стартах в этом сезоне вы заняли четвёртое место. Вы считаете это в целом успехом или же было некоторое разочарование, что не хватило чего-то для попадания в призы?

Алексей: Если смотреть объективно, то мы знали, что на тот момент времени, скорее всего, это наш максимум, учитывая контент, качество каких-то элементов. В целом мы довольны теми местами, на которых мы оказались, — сказал Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.