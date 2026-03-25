«Не хотели бы заканчивать». Парники Артемьева и Брюханов — о планах на олимпийский цикл

Призёры этапов Гран-при России в парном катании, фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов поделились планами на карьеру.

– Если заглядывать в следующий олимпийский цикл, есть ли у вас какие-то карьерные планы?

Алексей: Возраст позволяет, будем смотреть.

Юлия: Да, у нас пока ещё молодой возраст для парного катания, мы не хотели бы заканчивать, – сказали Артемьева и Брюханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — российская пара в парном фигурном катании. Они начали сотрудничество в 2022 году и за время совместной карьеры добились значительных успехов, включая бронзовые медали финала Гран-при России и этапов Кубка.