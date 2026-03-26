Фигурное катание, ЧМ-2026: где смотреть произвольные программы у пар, во сколько начало

Сегодня, 26 марта, в чешской Праге продолжится чемпионат мира — 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят спортивные пары. Соревнования пройдут на арене «О2-Арена» и начнутся в 20:15 мск. В прямом эфире произвольные программы у пар покажет Okko.

В соревнованиях принимает участие 21 пара. Среди них: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США), а также другие спортсмены.

