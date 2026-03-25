Пайпер Гиллес и Поль Пуарье меняют программу к чемпионату мира

Одна из известных канадских пар в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье решили вернуться к проверенной программе — на чемпионате мира они выступят с произвольным танцем под музыку Рюити Сакамото из «Грозового перевала».

По информации корреспондента Okko, присутствовавшего на тренировке в Праге, саундтрек уже тестировали на катке — хотя сами фигуристы в этот день не появлялись на льду. Этот выбор вызывает особый интерес: именно с «Грозовым перевалом» дуэт взял серебро на чемпионате мира 2024 года. Возвращение к успешной постановке может говорить о стремлении пары повторить или превзойти прошлый результат на главном старте сезона.

