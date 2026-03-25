ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
«Она такая повзрослевшая». Медведева оценила прокат Камилы Валиевой на КПК-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева оценила выступление Камилы Валиевой на Кубке первого канала – 2026, который прошёл в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дёрнулась на её месте – вот так вот выходить, впервые за столько лет.

Необычный образ для неё, непривычное платье и музыка. Как будто другая обёртка», – сказала Медведева в видео, размещённом в YouTube-канале «ДоброFON».

Ну Кубке Первого канала Валиева представила короткую программу под песню «Утомлённое солнце». В её рамках пыталась исполнить четверной тулуп, который ранее демонстрировала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако упала. Помимо этого, она сделала двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила 70,09 балла.

