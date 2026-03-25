Распалась спортивная пара Ясмина Кадырова — Илья Миронов

Распалась российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов, о чём на своей странице в соцсетях сообщила Ясмина. Фигуристка отметила, что находится в поиске партнёра.

Фигуристы тренировались в школе Тамары Москвиной. В прошлом сезоне Кадырова и Миронов стали шестыми на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В этом сезоне пара не выступала.

Напомним, в Праге (Чехия) с 23 по 29 марта этого года пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир включает соревнования в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Российские фигуристы не участвуют в чемпионате из-за отстранения ISU, действующего с 2022 года.