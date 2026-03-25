Опубликован регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал опубликовали регламент турнира шоу-программ «Русский вызов».

Звание абсолютного победителя будет присуждено участнику, получившему самую высокую сумму баллов по формуле:

1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;

1/3 итоговой суммы баллов: средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием;

1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале.

Дополнительно присуждаются следующие специальные номинации и призы:

специальный приз зрительских симпатий: участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале;

первое место: спортивные пары, танцевальные дуэты, мужчины, женщины. Присуждается лучшему спортсмену/дуэту, получившему самую высокую среднюю сумму баллов в своём виде;

специальный приз от жюри. Присуждается участнику по решению одного из членов жюри

Призовой фонд первого места составляет 5 млн рублей, второго — 2,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей. Победители специального приза получат по 1 млн рублей.