Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Опубликован регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»

Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал опубликовали регламент турнира шоу-программ «Русский вызов».

Звание абсолютного победителя будет присуждено участнику, получившему самую высокую сумму баллов по формуле:

  • 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;
  • 1/3 итоговой суммы баллов: средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием;
  • 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале.

Дополнительно присуждаются следующие специальные номинации и призы:

  • специальный приз зрительских симпатий: участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале;
  • первое место: спортивные пары, танцевальные дуэты, мужчины, женщины. Присуждается лучшему спортсмену/дуэту, получившему самую высокую среднюю сумму баллов в своём виде;
  • специальный приз от жюри. Присуждается участнику по решению одного из членов жюри

Призовой фонд первого места составляет 5 млн рублей, второго — 2,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей. Победители специального приза получат по 1 млн рублей.

Материалы по теме
Трусова, Косторная, Валиева и Загитова выступят на турнире «Русский вызов — 2026»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android