Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге
Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление она получила от судей 79,31 балла.
Второй стала её соотечественница Монэ Тиба с результатом 78,45. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (72,65).
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины. Короткая программа:
- Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.
- Монэ Тиба (Япония) — 78,45.
- Эмбер Гленн (США) — 72,65.
- Изабо Левито (США) — 72,16.
- Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 69,92.
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 69,33.
- Ами Накаи (Япония) — 69,10.
- Сара Эверхардт (США) — 68,74.
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 68,50.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 67,29.
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 66,95.
