ЧМ-2026 по фигурному катанию: результаты короткой программы у женщин 25 марта 2026

Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление она получила от судей 79,31 балла.

Второй стала её соотечественница Монэ Тиба с результатом 78,45. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (72,65).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины. Короткая программа:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 78,45.
  3. Эмбер Гленн (США) — 72,65.
  4. Изабо Левито (США) — 72,16.
  5. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.
  6. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,92.
  7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 69,33.
  8. Ами Накаи (Япония) — 69,10.
  9. Сара Эверхардт (США) — 68,74.
  10. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 68,50.
  11. Нина Петрыкина (Эстония) — 67,29.
  12. Софья Самоделкина (Казахстан) — 66,95.
Календарь чемпионата мира - 2026
Сакамото идеальна и недосягаема на последнем ЧМ! А Петросян могла бы быть в тройке LIVE
