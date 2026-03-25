Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление она получила от судей 79,31 балла.

Второй стала её соотечественница Монэ Тиба с результатом 78,45. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (72,65).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины. Короткая программа: