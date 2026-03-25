«Дальше она никуда не пойдёт». Валиева — о короткой программе «Утомлённое солнце»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в новом сезоне не будет выступать с короткой программой под композицию «Утомлённое солнце», которую она показала на Кубке Первого канала.

«Я выбрала музыку, ставил Никита Михайлов. Это программа чисто попробовать короткую на Кубке Первого канала. Дальше она никуда не пойдёт. Мне понравилась музыка. Мы её накатали, насколько это возможно. Я её накатывала месяца два – два с половиной. Это было сложно, даже в принципе доехать до второго элемента.

Самое главное для меня было выйти, собрать всё от начала до конца на публике. Свою задачу выполнила. Конечно, на следующий сезон будут другие постановки, другой костюм. Но основную задачу, которую мы ставили с тренерским штабом, я выполнила. Два года пропускаешь – и уже как новый человек в фигурном катании. Надо работать дальше», — сказала Валиева во влоге Алины Загитовой для Первого канала.