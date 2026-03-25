Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова оценила выступление Каори Сакамото на ЧМ-2026

Татьяна Тарасова
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026. Японка получила от судей 79,31 балла.

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я её фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идёт на первом месте. Я очень довольна», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины, короткая программа:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.
2. Монэ Тиба (Япония) — 78,45.
3. Эмбер Гленн (США) — 72,65.
4. Изабо Левито (США) — 72,16.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android