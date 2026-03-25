Татьяна Тарасова оценила выступление Каори Сакамото на ЧМ-2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026. Японка получила от судей 79,31 балла.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я её фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идёт на первом месте. Я очень довольна», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Женщины, короткая программа:
1. Каори Сакамото (Япония) — 79,31 балла.
2. Монэ Тиба (Япония) — 78,45.
3. Эмбер Гленн (США) — 72,65.
4. Изабо Левито (США) — 72,16.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 71,82.
