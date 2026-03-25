Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У нас уровень не ниже». Тарасова сравнила чемпионат мира с чемпионатом России

«У нас уровень не ниже». Тарасова сравнила чемпионат мира с чемпионатом России
Татьяна Тарасова
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова провела параллель между уровнем участниц турнира в женском одиночном катании на ЧМ и ЧР. Она заявила, что отечественный чемпионат не уступает по уровню мировому.

«Что касается общего уровня короткой программы у девушек, то только одна девочка сделала аксель в 3,5 оборота. У нас уровень чемпионата страны не ниже. Говорю это не в шутку, а всерьёз. На чемпионате страны я тоже смотрю девочек с первой и до последней», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сегодня, 25 марта, состоялась короткая программа у женщин на ЧМ-2026. Первой стала Каори Сакамото, которая получила от судей 79,31 балла.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android