«У нас уровень не ниже». Тарасова сравнила чемпионат мира с чемпионатом России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова провела параллель между уровнем участниц турнира в женском одиночном катании на ЧМ и ЧР. Она заявила, что отечественный чемпионат не уступает по уровню мировому.

«Что касается общего уровня короткой программы у девушек, то только одна девочка сделала аксель в 3,5 оборота. У нас уровень чемпионата страны не ниже. Говорю это не в шутку, а всерьёз. На чемпионате страны я тоже смотрю девочек с первой и до последней», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сегодня, 25 марта, состоялась короткая программа у женщин на ЧМ-2026. Первой стала Каори Сакамото, которая получила от судей 79,31 балла.