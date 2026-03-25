«Чувствовала, что мы вместе делим эту радость». Сакамото — о короткой программе на ЧМ-2026

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«Смогла завершить программу без серьёзных проблем, так что в целом сегодняшнее выступление было хорошим. Недавно на тренировках я часто выполняла чистые прогоны и в первые 10 секунд подумала: «Ладно, сегодня снова без ошибок», так что это не ощущалось как финальное выступление, скорее как обычная тренировка, и я чувствовала себя довольно расслабленно.

Тренер сказала мне: «Это твой последний шанс чисто исполнить короткую программу, так что выходи и выложись на все сто», а когда вернулась, меня встретили словами: «Это было близко, были моменты на грани».

Я нервничала и на этот раз. Нервозность начала нарастать прямо перед разминкой, однако во время неё я смогла успокоиться. Была очень счастлива. Раньше я думала: «Ах, это, наверное, последний раз, когда я вижу такую картину», но сегодня относительно выступления я просто чувствовала, что мы все вместе делим эту радость», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

