Сакамото побила мировой рекорд Щербаковой по баллам за компоненты в короткой программе

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото обновила мировой рекорд по баллам за компоненты в короткой программе среди женщин. Сегодня, 25 марта, на чемпионате мира — 2026 она получила 37,89 балла. Лидерство ранее принадлежало россиянке Анне Щербаковой (прокат на командном чемпионате мира — 2021, 37,56 балла).

В этом олимпийском цикле Сакамото принадлежат восемь лучших результатов по компонентам из 10. На девятом месте – японка Монэ Тиба (36,02), на 10-м – бельгийка Луна Хендрикс (36,00).

На чемпионате мира — 2026 в Праге женщины представят произвольные программы в пятницу, 27 марта, в 20:00 мск.