Сакамото побила мировой рекорд Щербаковой по баллам за компоненты в короткой программе
Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото обновила мировой рекорд по баллам за компоненты в короткой программе среди женщин. Сегодня, 25 марта, на чемпионате мира — 2026 она получила 37,89 балла. Лидерство ранее принадлежало россиянке Анне Щербаковой (прокат на командном чемпионате мира — 2021, 37,56 балла).
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65
В этом олимпийском цикле Сакамото принадлежат восемь лучших результатов по компонентам из 10. На девятом месте – японка Монэ Тиба (36,02), на 10-м – бельгийка Луна Хендрикс (36,00).
На чемпионате мира — 2026 в Праге женщины представят произвольные программы в пятницу, 27 марта, в 20:00 мск. Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию-2026 на «Чемпионате».
