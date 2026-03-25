ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Короткая программа
«Катание ощущалось просто отлично». Самоделкина оценила выступление в КП на ЧМ-2026

Комментарии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«На Олимпийских играх я выложилась на максимум и показала лучший результат сезона. Думаю, на этот раз я не установила лучший результат сезона, но моя программа не была хуже. Сегодня катание ощущалось просто отлично. В период между Олимпиадой и сейчас прошло около двух с половиной недель тренировок с Рафаэлем в Калифорнии. Это была отличная подготовка.

Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Михаил и я показали отличные результаты на Олимпиаде, так что это поддержка и мотивация. Думаю, самая большая мотивация — это я сама. Была настроена так: хочу снова показать себя. Хочу показать своё лучшее выступление, и, надеюсь, это случится.

Думаю, то, что помогает мне сохранять баланс, — это то, что я не слишком переживаю. Конечно, я хочу показать хорошую программу, но я скорее такая: «Эй, сегодня день короткой программы, сегодня день произвольной, пошли». Конечно, я могу нервничать; мы все люди. Но я из тех, кто не слишком заморачивается», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию-2026 на «Чемпионате».

