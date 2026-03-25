«Это личная победа для меня». Анастасия Губанова — о короткой программе на ЧМ-2026
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что расценивает своё выступление в короткой программе на чемпионате мира — 2026 как личную победу. Спортсменка получила от судей 69,92 балла и занимает шестое промежуточное место.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65
«Это мой пятый чемпионат мира, и впервые я чисто исполнила короткую программу, так что я очень счастлива — это личная победа для меня. Все приехали сюда уставшие, так что было немного сложно. Подготовка была не плохой, в целом нормально. Думаю, перед Олимпиадой я тренировалась чуть больше обычного, в остальном ничего особенного», — приводит слова Губановой Golden Skate.
