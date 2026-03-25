Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Короткая программа
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

«Это личная победа для меня». Анастасия Губанова — о короткой программе на ЧМ-2026

Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что расценивает своё выступление в короткой программе на чемпионате мира — 2026 как личную победу. Спортсменка получила от судей 69,92 балла и занимает шестое промежуточное место.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«Это мой пятый чемпионат мира, и впервые я чисто исполнила короткую программу, так что я очень счастлива — это личная победа для меня. Все приехали сюда уставшие, так что было немного сложно. Подготовка была не плохой, в целом нормально. Думаю, перед Олимпиадой я тренировалась чуть больше обычного, в остальном ничего особенного», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android