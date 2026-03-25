«Это личная победа для меня». Анастасия Губанова — о короткой программе на ЧМ-2026

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что расценивает своё выступление в короткой программе на чемпионате мира — 2026 как личную победу. Спортсменка получила от судей 69,92 балла и занимает шестое промежуточное место.

«Это мой пятый чемпионат мира, и впервые я чисто исполнила короткую программу, так что я очень счастлива — это личная победа для меня. Все приехали сюда уставшие, так что было немного сложно. Подготовка была не плохой, в целом нормально. Думаю, перед Олимпиадой я тренировалась чуть больше обычного, в остальном ничего особенного», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».