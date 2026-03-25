Фигурное катание Новости

Гленн — после КП на ЧМ-2026: после Олимпиады долго болела. Принимала кучу антибиотиков

Гленн — после КП на ЧМ-2026: после Олимпиады долго болела. Принимала кучу антибиотиков
Олимпийская чемпионка в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн рассказала, что после Олимпийских игр — 2026 в Милане долго болела. На чемпионате мира в Праге (Чехия) после короткой программы спортсменка занимает третье место с результатом 72,65 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«После Олимпиады я довольно долго болела. Не знала, в чём дело. Принимала кучу антибиотиков. И знаете, как спортсмены мы должны быть очень осторожны с тем, что потребляем. На самом деле, мне нужно было что-то, чего я не могла принимать. Так что боролась с болезнью какое-то время. Просто горжусь собой за то, что вышла на тренировки и осталась мотивированной, чтобы быть здесь.

Сегодня я просто старалась оставаться сосредоточенной, насколько возможно. Там был аксель, который получился очень вперёд, и я такая: ух ты, ух ты. И подумала: нет, я не потеряю равновесие. Нет, не потеряю. Потом пришёл флип-тулуп, и я такая: ладно, сбрось. Я сделаю это. В голове у меня всё время было: «Ты сделаешь это». И я сделала. Очень довольна», — приводит слова Гленн Golden Skate.

Сакамото рвётся к четвёртому золоту ЧМ! А экс-россиянин Володин с Хазе — к первому
