«Надеюсь, что награду получит мой тренер». Гленн — о номинациях на ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн высказалась о том, что вошла в шорт-лит премии ISU Skating Awards — 2026 в номинациях «Лучшая программа» и «Лучший костюм».

«Спасибо всем большое за то, что голосовали за меня. Это так волнительно. Мой тренер Деймон Аллен тоже номинирован. Он замечательный. Он помог мне перейти от срыва пяти тройных акселей на разминке к тому, что я смогла его прыгнуть, так что он великолепен. Для меня очень много значит признание коллег. Я благодарна болельщикам, которые голосуют. Понимаю, что в конечном итоге это в какой-то степени вопрос популярности. Больше всего я надеюсь, что награду получит мой тренер», — приводит слова Гленн Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию – 2026 на «Чемпионате».