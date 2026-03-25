Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Давно не чувствовала такой нервозности». Ами Накаи — о восьмом месте в КП на ЧМ-2026

«Давно не чувствовала такой нервозности». Ами Накаи — о восьмом месте в КП на ЧМ-2026
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 в Милане японская фигуристка Ами Накаи прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (Чехия). Спортсменка занимает промежуточное восьмое место.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«Мне кажется, я показала свою нервозность. В итоге получилось выступление, отличное от привычного, и думаю, потеря скорости тоже сыграла ключевую роль в ошибке. Это стало хорошим уроком для работы перед произвольной программой. Думаю, было бы лучше, если бы я вышла чуть более подготовленной.

На прошлых соревнованиях я часто хорошо приземляла тройной аксель. Ошиблась в начале, чего давно не случалось, и это немного вызвало панику. Но я подтолкнула себя и подумала, что не могу на этом закончить, так что смогла приземлить прыжки после. Давно не чувствовала такой нервозности, думаю, поддалась ей и не смогла правильно оттолкнуться в аксель.

Это действительно ощущалось как в первый раз. У меня не было много соревнований в таком положении, так что чувства были другими. Это заставило меня понять, что мне ещё предстоит набраться опыта. Поскольку это мои первые чемпионаты мира, я хочу подойти к ним с ощущением, что терять нечего. Однако, наверное, всё равно буду думать о том, что могу потерять, так что хочу отложить эти мысли на произвольную программу и сосредоточиться на том, чтобы по-настоящему насладиться первым чемпионатом мира», — приводит слова Накаи Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию – 2026 на «Чемпионате».

