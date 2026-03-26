Фабьенне Хазе и Володин лидируют после короткой программы на ЧМ-2026

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление они получили от судей 79,78 балла.

Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 79,45. Тройку лидеров замкнули Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады (75,52).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Спортивные пары. Короткая программа:

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 79,78 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 79,45. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 75,52. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 69,92. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 69,55. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 69,02. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 67,29. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 67,12.

