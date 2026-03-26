Фигурное катание Новости

ЧМ-2026 по фигурному катанию: результаты короткой программы спортивных пар 25 марта 2026

Фабьенне Хазе и Володин лидируют после короткой программы на ЧМ-2026
Комментарии

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге (Чехия). За своё выступление они получили от судей 79,78 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Окончено

Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 79,45. Тройку лидеров замкнули Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады (75,52).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 79,78 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 79,45.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 75,52.
  4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 69,92.
  5. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 69,55.
  6. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 69,02.
  7. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 67,29.
  8. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 67,12.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».

Сакамото рвётся к четвёртому золоту ЧМ! А экс-россиянин Володин с Хазе — к первому
Сакамото рвётся к четвёртому золоту ЧМ! А экс-россиянин Володин с Хазе — к первому
