ISU Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Украинец Кирилл Марсак пожаловался на хейт в интернете после ОИ-2026

Украинец Кирилл Марсак пожаловался на хейт в интернете после ОИ-2026
Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о давлении в социальных сетях после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Мне понадобилось время, чтобы перезагрузиться и подумать, но теперь всё хорошо. Я вернулся в хорошее ментальное состояние. Снова работал с психотерапевтом и в целом просто сосредоточился на жизни и наслаждении тем, что люблю — катанием и учёбой. Это очень помогло мне вернуться в колею.

Было огромное внимание СМИ, гораздо больше, чем я ожидал. А ещё много ненависти в интернете. В какой-то момент мне пришлось на две недели отойти от соцсетей, потому что это было подавляюще. Но это часть процесса обучения. Это помогает расти как спортсмену и как человеку. Олимпиада полностью отличается от любых других соревнований. Нужно просто учиться на этом, и лучше это понять сейчас», — приводит слова Марсака Golden Skate.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Кирилл Марсак заявил, что ему неприятно выходить на один лёд с такими людьми, как россиянин Пётр Гуменник. Это высказывание вызвало много обсуждений в социальных сетях.

