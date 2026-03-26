ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание Новости

Тиба — о короткой программе на ЧМ: выложилась полностью, ничего не оставив

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании, японская фигуристка Монэ Тиба поделилась впечатлениями после выступления с короткой программой на чемпионате мира — 2026 в Праге. Тиба занимает второе место, набрав 78,45 балла, лидирует её соотечественница Каори Сакамото (79,31).

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.31
2
Монэ Тиба
Япония
78.45
3
Эмбер Гленн
США
72.65

«С тех пор как я приехала сюда, в Прагу, мне неплохо удавалось выполнять комбинацию, думаю, что в короткой программе я тоже выполнила её хорошо. Но моментом, который я бы назвала самым ярким, был конец программы, где делаю вращение. Думаю, за последние два сезона исполнения этой программы, именно здесь у меня это получилось лучше всего.

Во время короткой программы, полагаю, мне удалось показать именно то выступление, к которому я готовилась, и даже больше — смогла выложиться полностью, ничего не оставив. Перед произвольной программой мне нужно сохранять спокойствие и убедиться, что моя физическая форма в порядке», — приводит слова Тибы Golden Skate.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию-2026 на «Чемпионате».

