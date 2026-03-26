ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Малинина начнётся в 18:08 мск

Сегодня, 26 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят мужчины.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
1
Кирилл Марсак
Украина
83.36
2
Донован Каррильо
Мексика
79.65
3
Владимир Самойлов
Польша
77.98

На турнире выступит олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, который выйдет на лёд в сильнейшей разминке после проката француза Адама Сяо Хим Фа. Прокат Малинина запланирован на 18:08 мск. Для Малинина этот старт станет первым международным турниром после провального выступления на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российский фигуристы не принимают участие в соревнованиях.

Материалы по теме
Малинин готовится удивить каскадом с четверным акселем. Получится ли у него? LIVE
Live
Малинин готовится удивить каскадом с четверным акселем. Получится ли у него? LIVE
