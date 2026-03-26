Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Малинина начнётся в 18:08 мск

Сегодня, 26 марта, в Праге (Чехия) продолжится чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят мужчины.

На турнире выступит олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, который выйдет на лёд в сильнейшей разминке после проката француза Адама Сяо Хим Фа. Прокат Малинина запланирован на 18:08 мск. Для Малинина этот старт станет первым международным турниром после провального выступления на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российский фигуристы не принимают участие в соревнованиях.

