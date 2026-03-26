«Пожёстче надо». Плющенко высказался о проблемах судейства на российских стартах

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о текущем состоянии российского мужского одиночного катания, указав на ключевые проблемы судейства на внутрироссийских стартах.

— Российскому фигурному катанию куда надо сейчас стремиться? С учётом прошедшей Олимпиады.

— Если говорить конкретно про парней, нашим пацанам не хватает интерпретации. Ну нет её! Прыгаем — да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые. Сравниваем с иностранным катанием — там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные, с «кораблей», с кантилеверов, с бауэров, с каких-то затяжек. Конечно, нужно добавить скоростной составляющей. Мы словно ходим, это действительно видно.

— Так и компоненты так же ставят. За прыжки.

— Да, поэтому я согласен с Лёшей Ягудиным — он сказал, что мы должны на нашем уровне оценивать как подобает. Получил 82 балла на российском старте — всё, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться. Тренеры — то же самое: станут анализировать, правильно ли они делают свою работу. А когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина… Мы же тоже общаемся со многими международными тренерами, друзей и товарищей хватает. И там говорят: «Что же вы делаете? Мы все здесь смеёмся».

Мне кажется, новый четырёхлетний олимпийский цикл надо пройти грамотно. Если недокрут — значит, недокрут. Если блок сорван — значит, сорван, не четвёртый уровень, а третий. Пожёстче надо, пожёстче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали… Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело. И судьи тоже, – приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».