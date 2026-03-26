ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Гордость за страну». Анна Щербакова — о победах фигуристок на чемпионате мира — 2021

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова вспомнила о своей победе на чемпионате мира — 2021. Турнир проходил в Стокгольме, Швеция. Щербакова заняла первое место в одиночном катании, второй стала Елизавета Туктамышева, а тройку призёров замкнула Александра Трусова (сейчас — Игнатова по мужу).

«Фигурное катание — индивидуальный вид спорта. До и во время проката важно быть сосредоточенной только на себе. Я никогда не смотрю прокаты других фигуристок перед своим выступлением. Это помогает правильно настроиться, не расслабиться раньше времени и, наоборот, не доводить себя до стресса лишними переживаниями. Но, конечно, когда я узнала, что весь пьедестал российский, это очень приятные ощущения — гордости за страну и радости за всех нас. Тогда и появляется ощущение команды, несвойственное индивидуальным видам спорта», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Материалы по теме
Соболенко вышла на Рыбакину в Майами, пал мировой рекорд Щербаковой. Главное к утру
Комментарии
