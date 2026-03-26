Метёлкина — о серебре ОИ-2026: рада, что никогда не отказывалась от своей мечты

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2026 грузинская фигуристка Анастасия Метёлкина, выступающая в парном катании с Лукой Берулавой, поделилась воспоминаниями, как с детства мечтала о медали Олимпиады.

«Когда я была маленькой, мечтала выиграть олимпийскую медаль и вообще попасть на Олимпийские игры. Люди говорили мне, что это очень сложно, что только один из миллиона может этого добиться. Очень рада, что никогда не отказывалась от своей мечты. Я бы сказала себе маленькой: «Спасибо, что не сдалась, спасибо, что верила в себя». Также хочу сказать спасибо своему партнёру Луке, потому что он единственный, кто никогда не говорил мне: «Ты сумасшедшая», а наоборот говорил: «Да, мы пойдём к этой цели». В детстве ты живёшь своими мечтами, нужно доверять себе», – приводит слова Метёлкиной Golden Skate.