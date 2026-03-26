«Мечта сбылась!» Щербакова — о победе на чемпионате мира в Стокгольме

Российская фигуртистка Анна Щербакова вспомнила о своей победе на чемпионате мира — 2021. Турнир проходил в Стокгольме, Швеция. Щербакова заняла первое место в одиночном катании.

«Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. На обоих этих турнирах выступают все сильнейшие спортсмены на данный момент. Думаю, именно победа на чемпионате мира принесла мне самые яркие эмоции, а впоследствии придавала особую уверенность на каждом следующем соревновании. Если описать победу двумя словами: мечта сбылась! Благодарна за то, что в любых обстоятельствах всегда выкладывалась на максимум», — приводит слова Щербаковой ТАСС.