ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
«Полностью всё контролировали». Фабьенне Хазе — о прокате короткой программы на ЧМ-2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2026 в Италии, немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира — 2026 в Праге. Немецкая пара лидирует после первого дня соревнований, набрав 79,78 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Окончено

«Для нас это была лучшая короткая программа на сегодняшний день. У нас было ощущение, что от первой до последней секунды мы полностью контролировали всё, но при этом получали удовольствие. Это был приятный баланс. Элементы шли очень хорошо. Не было ни малейшего колебания, программу действительно можно было наслаждаться. А ещё публика, все эти немецкие флаги на фоне — это было очень красиво.

С точки зрения напряжения в Праге всё гораздо лучше, чем на Олимпиаде. На Олимпиаде я была очень нервной, сильно напряжённой. Мы привезли медаль с Игр в Италии, но в этот раз я сказала себе просто наслаждаться соревнованием. Неважно, золото, серебро, бронза или четвёртое место — просто чувствовать себя свободно, кататься и получать радость. И тогда сразу замечаешь, что всё работает гораздо лучше», – приводит слова Фабьенне Хазе Golden Skate.

