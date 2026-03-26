Илья Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на ЧМ-2026

Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. Полная заявка на прыжки в короткой программе американца включает в себя тройной аксель, каскад четверной аксель — тройной тулуп, четверной лутц.

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Малинин уже заявлял четверной аксель в короткой программе командного турнира, однако выполнить его не удалось. Ранее, 15 сентября 2022 года, Малинин стал первым в истории фигуристом, чисто исполнившим четверной аксель на официальных соревнованиях — это произошло на турнире U.S. International Figure Skating Classic.

