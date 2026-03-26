Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

Илья Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на ЧМ-2026

Илья Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на ЧМ-2026
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. Полная заявка на прыжки в короткой программе американца включает в себя тройной аксель, каскад четверной аксель — тройной тулуп, четверной лутц.

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Малинин уже заявлял четверной аксель в короткой программе командного турнира, однако выполнить его не удалось. Ранее, 15 сентября 2022 года, Малинин стал первым в истории фигуристом, чисто исполнившим четверной аксель на официальных соревнованиях — это произошло на турнире U.S. International Figure Skating Classic.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android