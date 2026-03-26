«Мы уже свои четыре года «отсидели». Тарасова — о перспективах российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с призывом к Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР) активно прояснить в Международном союзе конькобежцев (ISU) вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Не знаю, будет ли ISU поднимать этот вопрос, но нашему руководству тоже там надо быть. Мне кажется, мы и должны поднимать этот вопрос. Мы уже свои четыре года «отсидели», и что в ISU хотят сейчас — сравнять нас с землёй и травой? Но мы сами выступать готовы. Можно уже и письмо в ISU какое‑то написать, чтобы прояснить ситуацию. Потому что уже нельзя быть абсолютно без понятия, что будет на следующий год», — приводит слова Тарасовой ТАСС.