Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«На что накатал, то и получил». Леонова отреагировала на слова Плющенко о судействе

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 российская фигуристка Алёна Леонова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских турнирах.

«Я так не скажу. У меня немного другое мнение о судействе. Мне кажется, у нас судят нормально. На что ты накатал, то и получил. У нас нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги. Если ты упал с прыжка, то получишь оценку меньше», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Ранее Плющенко призвал к более строгому судейству на российских соревнованиях, отметив, что такой подход поможет трезво оценить уровень российских фигуристов в сравнении с иностранными при отсутствии международных соревнований у россиян.

Судьи услышали Сихарулидзе или нет? Разбираем оценки на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android