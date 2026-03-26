«На что накатал, то и получил». Леонова отреагировала на слова Плющенко о судействе

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 российская фигуристка Алёна Леонова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских турнирах.

«Я так не скажу. У меня немного другое мнение о судействе. Мне кажется, у нас судят нормально. На что ты накатал, то и получил. У нас нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги. Если ты упал с прыжка, то получишь оценку меньше», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Ранее Плющенко призвал к более строгому судейству на российских соревнованиях, отметив, что такой подход поможет трезво оценить уровень российских фигуристов в сравнении с иностранными при отсутствии международных соревнований у россиян.