ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Алиса Заикина выиграла золото юношеской Спартакиады в Саранске

На юношеской Спартакиаде, прошедшей в Саранске, определились призёры соревнований среди молодых спортсменов. Уверенную победу одержала 11-летняя фигуристка Алиса Заикина, набравшая по итогам выступлений 204,58 балла. В короткой программе Заикина показала лучший результат — 71,06 балла.

В произвольной программе она заняла второе место, заработав 133,52 балла, и уступила Екатерине Корчажниковой (134,29 балла). Серебряным призёром стала сама Екатерина (202,64). Бронзовую медаль выиграла Дарья Царегородцева (190,49).

Замкнули пятёрку сильнейших Марта Агафонова (181,54) и Елизавета Николаева (181,27).

