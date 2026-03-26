«Тренерам нужно работать, а не обсуждать судейство». Тарасова ответила Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Евгения Плющенко о завышенных оценках на российских соревнованиях. Ранее Плющенко резко высказался о системе оценок на внутренних турнирах и призвал судей быть строже и выставлять более объективные баллы.

— Согласны ли вы с Плющенко? Что вы думаете по поводу судейства на внутренних стартах?

— Судьи выполняют свою работу. А тренерам в первую очередь нужно работать, а не обсуждать судейство и говорить о завышенных или заниженных оценках, — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на международном турнире из российских фигуристов выступали Аделия Петросян и Пётр Гуменник. В сентябре 2025-го они выиграли олимпийский отбор, а затем заняли шестые места на Играх-2026 в соревнованиях одиночников и одиночниц.