Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Тренерам нужно работать, а не обсуждать судейство». Тарасова ответила Плющенко

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Евгения Плющенко о завышенных оценках на российских соревнованиях. Ранее Плющенко резко высказался о системе оценок на внутренних турнирах и призвал судей быть строже и выставлять более объективные баллы.

— Согласны ли вы с Плющенко? Что вы думаете по поводу судейства на внутренних стартах?
— Судьи выполняют свою работу. А тренерам в первую очередь нужно работать, а не обсуждать судейство и говорить о завышенных или заниженных оценках, — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на международном турнире из российских фигуристов выступали Аделия Петросян и Пётр Гуменник. В сентябре 2025-го они выиграли олимпийский отбор, а затем заняли шестые места на Играх-2026 в соревнованиях одиночников и одиночниц.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android