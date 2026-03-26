ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева — о соперничестве с другими россиянками: было очень больно, что ты слабее

Чемпионка России, мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о психологических сложностях, с которыми сталкивалась на внутренних соревнованиях.

«Если брать меня до момента, когда я перестала соревноваться с другими девочками, то, да, у меня не было такой технической составляющей. У меня не было многих четверных. И ты… Сама вот эта мысль, что ты априори слабее, то есть, как бы ты ни старался, ты уже априори слабее, она была очень больная, пока я не стала акцентироваться только на себе.

Когда ты проигрываешь и понимаешь, почему ты проиграла, это не так больно. А самое больное, когда ты плюс‑минус одинаково выступаешь, но проигрываешь. С этим ничего невозможно сделать. И вот это — самое ужасное в нашем спорте, мне кажется. Что ты вроде откатал хорошо и сделал то же самое, но ты проиграл», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Материалы по теме
Российских фигуристов не пустили на чемпионат мира после Олимпиады. Почему?
Российских фигуристов не пустили на чемпионат мира после Олимпиады. Почему?
Комментарии
