ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Ягудин и Трусова выступят в финале «Битвы школ» в Москве

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин и серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) выступят в роли хедлайнеров финала Кубка Московского спорта – 2025/2026 по фигурному катанию на коньках «Битва школ». Титулованные фигуристы представят свои показательные программы для юных спортсменов и зрителей.

Финал «Битвы школ» пройдёт 4 и 5 апреля на льду спортивно-развлекательного центра «Навка Арена» в Москве. В нём сразятся лучшие представители 13 спортивных школ в возрасте от шести до 17 лет.

Ягудин и Трусова разделят лёд с юными фигуристами 5 апреля. Тогда же на «Навка Арена» выступит олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, о чём сообщалось ранее. Кроме того, событие украсит выступление артистов Милу и Хабиба.

