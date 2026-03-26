ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Авербух назвал единственного фигуриста, прокаты которого на ЧМ обязательно будет смотреть

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух высказался о чемпионате мира — 2026 по фигурному катанию, который проходит в Праге.

«Проходящий чемпионат мира по фигурному катанию мне не особо интересен. Олимпиада была кульминацией международного сезона, а смотреть постолимпийский старт без российских спортсменов я не хочу. Чемпионат мира после Олимпиады всегда был немного другим. На нём дораздают медали тем, кто не получил их на Олимпиаде. К тому же олимпийские чемпионы в этот раз не приехали.

Обязательно посмотрю только прокаты Ильи Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего, потому что сейчас он точно сильнейший фигурист планеты. Нужно, чтобы на этом турнире он это показал. Думаю, у девушек победит Каори Сакамото, но все прокаты в женском одиночном катании мне мало интересны», — приводит слова Авербуха Sport24.

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».
