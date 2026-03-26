Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката ПП Хазе/Володина начнётся в 23:48

Сегодня, 26 марта, в Праге (Чехия) продолжается чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят спортивные пары, тем самым разыграв медали.

По итогам коротких программ лидерство на ЧМ-2026 захватили бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы Европы 2025 года немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Лидеры выйдут на лёд в 23:48 мск. Их основные соперники — грузины Анастасия Метёлкина/Лука Берулава — в 23:40 мск.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Прага (Чехия). Спортивные пары. Короткая программа:

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 79,78 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 79,45. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 75,52.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию в Праге проходит с 23 по 29 марта. Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях.