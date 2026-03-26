Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ-2026 в Праге, Селевко — 3-й, Кагияма — 6-й

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин захватил лидерство на чемпионате мира – 2026 в Праге по итогам коротких программ. Судьи оценили прокат «Дюны» Малинина в 111,29 балла. Илья исполнил следующий контент: 4F, 3A, CCSp4, 4Lz+3T, FSSp3 (ревью), сальто, StSq4 (ревью), CCoSp4 (ревью).

Отметим, что 111,29 балла — личный рекорд Малинина в короткой программе. Ранее его лучшим достижением были 110,41 балла на ЧМ-2025.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин – 111,29 балла.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,85.

3. Александр Селевко (Эстония) – 96,49.

4. Сюн Сато (Япония) – 95,84.

5. Стивен Гоголев (Канада) – 94,38.

6. Юма Кагияма (Япония) – 93,80.

Свои произвольные программы на ЧМ-2026 мужчины представят в субботу, 28 марта.