Кагияма жёстко упал в КП на ЧМ-2026, неудачно зайдя на триксель. Юма хромал после проката
Двукратный серебряный призёр Олимпиад в мужском одиночном катании японец Юма Кагияма неудачно исполнил свою короткую программу на чемпионате мира – 2026 в Праге.
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49
По ходу КП Кагияма неожиданно упал при заходе на тройной аксель и остался без элемента. Падение Юмы выглядело довольно жёстким, во время выхода со льда он хромал. Предположительно, падение японца случилось из-за того, что он попал в след от конька на льду.
Видео доступно в телеграм-канале «Okko Фигурное катание». Права на видео принадлежат ООО «Окко».
Судьи оценили прокат японца в 93,80 балла, что соответствует шестому месту. Контент Юмы Кагиямы в КП на ЧМ-2026: 4T+3Т, 4S, CCSp4, 1A (бабочка, ревью, падение), FSSp4, StSq4, CCoSp4.
