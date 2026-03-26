Кагияма жёстко упал в КП на ЧМ-2026, неудачно зайдя на триксель. Юма хромал после проката

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в мужском одиночном катании японец Юма Кагияма неудачно исполнил свою короткую программу на чемпионате мира – 2026 в Праге.

По ходу КП Кагияма неожиданно упал при заходе на тройной аксель и остался без элемента. Падение Юмы выглядело довольно жёстким, во время выхода со льда он хромал. Предположительно, падение японца случилось из-за того, что он попал в след от конька на льду.

Судьи оценили прокат японца в 93,80 балла, что соответствует шестому месту. Контент Юмы Кагиямы в КП на ЧМ-2026: 4T+3Т, 4S, CCSp4, 1A (бабочка, ревью, падение), FSSp4, StSq4, CCoSp4.