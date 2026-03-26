ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Вайцеховская — о срыве Кагиямы на ЧМ: катастрофический, нелепый заезд в чужой след

Вайцеховская — о срыве Кагиямы на ЧМ: катастрофический, нелепый заезд в чужой след
Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на падение японца Юмы Кагиямы во время захода на тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49

«Давно уже думаю о том, что ISU просто жизненно необходимо чуть изменить регламент соревнований — сделать заключительную заливку не после четвёртой, а после пятой группы участников. С тем, чтобы шестёрка реально сильнейших не каталась на раздолбанном предшественниками льду. Совершенно ведь блистательный прокат Юмы Кагиямы был. Постановка одна из лучших, прыжки, которые превосходят по качеству даже те, что демонстрирует Илья Малинин. И катастрофический, нелепый заезд в чужой след на тройном акселе…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Судьи оценили прокат японца в 93,80 балла, что соответствует шестому месту. Контент Юмы Кагиямы в КП на ЧМ-2026: 4T+3Т, 4S, CCSp4, 1A (бабочка, ревью, падение), FSSp4, StSq4, CCoSp4.

Материалы по теме
Видео
Кагияма жёстко упал в КП на ЧМ-2026, неудачно зайдя на триксель. Юма хромал после проката
Материалы по теме
Илья вернулся! Малинин выиграл короткую программу на ЧМ, но обманул всех с квакселем. LIVE
Live
Илья вернулся! Малинин выиграл короткую программу на ЧМ, но обманул всех с квакселем. LIVE
