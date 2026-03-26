Вайцеховская — о срыве Кагиямы на ЧМ: катастрофический, нелепый заезд в чужой след

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на падение японца Юмы Кагиямы во время захода на тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге.

«Давно уже думаю о том, что ISU просто жизненно необходимо чуть изменить регламент соревнований — сделать заключительную заливку не после четвёртой, а после пятой группы участников. С тем, чтобы шестёрка реально сильнейших не каталась на раздолбанном предшественниками льду. Совершенно ведь блистательный прокат Юмы Кагиямы был. Постановка одна из лучших, прыжки, которые превосходят по качеству даже те, что демонстрирует Илья Малинин. И катастрофический, нелепый заезд в чужой след на тройном акселе…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Судьи оценили прокат японца в 93,80 балла, что соответствует шестому месту. Контент Юмы Кагиямы в КП на ЧМ-2026: 4T+3Т, 4S, CCSp4, 1A (бабочка, ревью, падение), FSSp4, StSq4, CCoSp4.

