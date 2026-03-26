ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
«Уже ничего не поделаешь». Юма Кагияма прокомментировал 6-е место по итогам КП на ЧМ-2026

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в мужском одиночном катании японец Юма Кагияма прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге. Судьи оценили прокат японца в 93,80 балла, что соответствует шестому месту. Японец сорвал тройной аксель, заехав в чужой след на льду.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49

«По сравнению с Олимпийскими играми соревновательное ощущение было сильнее. Это была не только моя собственная борьба, ведь на кону стоят ещё и квоты, и к тому же это последнее соревнование сезона — мне очень хотелось выступить достойно. Думаю, всё это сделало меня немного зажатым, совсем чуть-чуть.

Я уже смотрю вперёд. На данном этапе уже ничего не поделаешь. Всё как есть, поэтому я привожу свои эмоции в порядок. Поскольку завтра есть день перерыва, я хочу как следует проверить свои прыжки, покрытие льда и всю программу, набрать уверенность и сделать всё, на что способен.

Честно говоря, пока я не вышел сегодня из отеля, вообще не чувствовал соревновательного настроения. Олимпийские игры были таким большим пиком, что потребовалось время, чтобы переключить мышление на чемпионат мира. Но когда видишь, как многие — такие как Адам, Илья и Сюн — показывают хорошие выступления, это естественным образом меня мотивирует», — приводит слова Кагиямы из микста Golden Skate в сети X.

