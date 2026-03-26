ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Малинин: за эти годы я так много сделал для фигурного катания, что теперь могу быть собой

Малинин: за эти годы я так много сделал для фигурного катания, что теперь могу быть собой
Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате мира – 2026 в Праге. Судьи оценили прокат «Дюны» Малинина в 111,29 балла. Это личный рекорд Малинина в короткой программе. Ранее его лучшим достижением были 110,41 балла на ЧМ-2025.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Короткая программа
26 марта 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
111.29
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
101.85
3
Александр Селевко
Эстония
96.49

«Было невероятно здорово снова вернуться на лёд. Этого я очень хотел — просто наслаждаться. У меня не было никаких ожиданий от этого события, я просто хотел выйти на лёд. Честно говоря, защита титула уже не так важна для меня. Думаю, теперь я наконец осознал, что за последние несколько лет я так много сделал для этого спорта, и теперь пришло время идти своим путём, быть собой и делать то, что я хочу.

[О том, что обновил личный рекорд в КП] это часть моей цели — постоянно расширять свои возможности. Но в конечном итоге я думаю, что катаюсь лучше, если говорю себе, что сезон закончится через два дня», — приводит слова Малинина Golden Skate.

