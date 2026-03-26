Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

«Много думаю о произошедшем». Илья Малинин — о провале на Олимпиаде-2026

«Много думаю о произошедшем». Илья Малинин — о провале на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, какие выводы сделал после провала в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин ехал на Игры безусловным фаворитом, но стал лишь восьмым.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Я стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий, а просто по-настоящему наслаждаться тем, что делаю и что люблю. Конечно, я много думаю о произошедшем, но также вспоминаю и хорошие моменты, потому что на Олимпиаде было очень весело. Честно говоря, это был такой нереальный опыт, что, думаю, я никогда больше такого не переживу. Ну, посмотрим, что будет… в любом случае было много взлётов и падений, так что я просто принимаю всё как есть.

Считаю очень важным, чтобы все знали: даже в самые трудные моменты мы должны ценить всё, что нас окружает. В конце концов, мы должны гордиться собой уже за то, что смогли попасть на Олимпиаду. Я очень горжусь тем, что поехал на свою первую Олимпиаду, и независимо от результата я был так счастлив, что даже смог вернуться домой с таким количеством хороших и весёлых воспоминаний. Это мотивация на всю оставшуюся карьеру», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android