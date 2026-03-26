«Много думаю о произошедшем». Илья Малинин — о провале на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, какие выводы сделал после провала в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин ехал на Игры безусловным фаворитом, но стал лишь восьмым.

«Я стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий, а просто по-настоящему наслаждаться тем, что делаю и что люблю. Конечно, я много думаю о произошедшем, но также вспоминаю и хорошие моменты, потому что на Олимпиаде было очень весело. Честно говоря, это был такой нереальный опыт, что, думаю, я никогда больше такого не переживу. Ну, посмотрим, что будет… в любом случае было много взлётов и падений, так что я просто принимаю всё как есть.

Считаю очень важным, чтобы все знали: даже в самые трудные моменты мы должны ценить всё, что нас окружает. В конце концов, мы должны гордиться собой уже за то, что смогли попасть на Олимпиаду. Я очень горжусь тем, что поехал на свою первую Олимпиаду, и независимо от результата я был так счастлив, что даже смог вернуться домой с таким количеством хороших и весёлых воспоминаний. Это мотивация на всю оставшуюся карьеру», — приводит слова Малинина Golden Skate.